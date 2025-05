Pár másodpercre fordult el az anyuka, kislányát megmarta egy csörgőkígyó

Egy 1 éves gyermeket Arizonában kétszer is megharapott egy csörgőkígyó a lábán, és most 30 ampulla ellenméregre van szüksége ahhoz, hogy életben maradjon - írja a New York Post.

Kislányát többször is megmarta a csörgőkígyó Fotó: Forrás: Foto-Rabe/Pixabay

Jacqulyn Reed kislánya, Caramég mindig műtétre vár, miután a hónap elején megharapta egy kígyó a kertjükben, miközben kint játszottak.

Reed egy szemetesdarabot talált a kertben, amit épp ki akart dobni, amikor körülbelül 10 másodperccel később meghallotta lánya sikolyát.

Négy szúrásnyomot láttam a lába tetején, és szerencsére láttam, ahogy a kígyó elbújik egy tartály mögé. Gyorsan össze tudtam rakni, mi történt, ezért azonnal a kórházba siettem a kislányommal.

Reed az úton felhívta a kórházat, hogy elmesélje, mi történt, így fel tudtak készülni az ellenméreggel. A lány lába már az autóban elkezdett lilulni, ami pánikot keltett az anyukában.

Cara hányt, majd elájult, ezért azonnal lélegeztetőgépre kötötték, de a kislánynak még így is szteroidra és speciális kezelésre volt szüksége.

Bár pár nap alatt a kislány sokkal jobb állapotba került, a reakció során a hangszálai megsérültek, ami miatt még most is műtétre vár. A légzőgépről már levették, és a lábát is teljesen tudja mozgatni. Azt remélik, Cara boldog és élénk karaktere nemsokára visszatér.

Cara műtétre vár miután megharapta egy csörgőkígyó. Kép: GoFundMe