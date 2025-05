A kocsijából rángatták ki a dílert a rendőrök: a debreceni panel lakói csak bámultak

A nyomozók látókörébe került egy 43 éves debreceni férfi, akire egy szervezett akció keretében, éppen kábítószer-átadás közben csaptak le szeptember 17-én. Az autójában 73 gramm, alufóliába és tégelyekbe porciózott, droggyanús anyagot találtak és foglaltak le.

Az is kiderült, hogy a díler korábban megkérte 35 éves ismerősét, hogy az eladásra szánt kábítószert a lakásában tárolhassa, ahol további 83,9 gramm tiltott anyagot, illetve pénzt is találtak. A nyomozók kábítószer-kereskedelem miatt vették bűnügyi őrizetbe a 43 éves terjesztőt, míg a barátjának bűnsegédként kell felelnie. A rendőrök az ügy teljes körű felgöngyölítése során több fogyasztót is azonosítottak.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az eljárást befejezte, és az iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészségnek.

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, ingyenes segélyhívón.