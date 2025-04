Voks2025 – a kormány Brüsszellel ellentétben megkérdezi az emberek véleményét Ukrajna csatlakozásáról

A brüsszeli baloldali elit az európai emberek érdekével szemben és a megkérdezésük nélkül minél gyorsabban az Európai Unió tagjává akarja tenni a jelenleg is háborúban álló Ukrajnát. Ez a lépés rengeteg veszéllyel járna a unió lakosaira nézve, így a magyarokra is. A magyar kormány – az unióban egyedüliként – nem akar az emberek megkérdezése nélkül dönteni a témában, ezért elindította a Voks 2025 szavazást, amelyben erre a kérdésre várják a magyaroktól a választ: „Támogatja-e ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?” A kérdésre két válasz jelölhető meg a szavazólapon: az „igen” vagy a „nem” - írja cikkében a Magyar Nemzet.

Elindult a Voks 2025. Fotó: Magyar Nemzet

Egy hete kezdték kézbesíteni a véleménynyilvánító szavazás több mint hétmillió szavazólapját, amelyeket a Magyar Posta hat hét alatt eljuttat mindenkinek. Először a fővárosiakhoz juttatják el a szavazólapokat, majd a vidéken élők is megkapják. A posta tervei szerint május 22-ig mindenkihez eljutnak a szavazólapok.

A Voks 2025 véleménynyilvánító kitöltött szavazólapot tartalmazó válaszleveleket 2025. június 20-ig lehet díjmentesen visszaküldeni.

A kormány azért kéri ki a magyar emberek véleményét, hogy az eredmények alapján foglaljon állást az Európai Unió testületei előtt. Céljuk, hogy mi, magyarok közösen határozzunk Ukrajna európai uniós csatlakozásáról, és ne tudjanak a magyarok feje felett dönteni egy ilyen fontos kérdésben.

A szavazólap. Forrás: Magyarország kormánya

A kormány álláspontja ebben a kérdésben is egyértelmű és határozott: Ukrajna csatlakozása az unióhoz hatalmas károkat okozna Magyarország gazdaságának. Azonban – ahogy eddig is – az ország sorsát befolyásoló kérdésekben a Fidesz–KDNP rendre kikéri a magyar emberek véleményét. Ahogy az elmúlt években a nemzeti konzultációkkal és népszavazásokkal a választópolgárok lehetővé tették, hogy a kormány egy egyértelmű és szilárd felhatalmazással képviselhesse a magyarok érdekeit, úgy most is megtehetik ezt, ha szavaznak a véleménynyilvánító szavazáson.

Brüsszel nem kér az emberek véleményéből

Brüsszelben gyorsítópályán, az emberek megkérdezése nélkül vennék fel Ukrajnát az Európai Unióba, ráadásul mindezt anélkül, hogy számolnának vagy beszámolnának a háborúban álló ország csatlakozásának következményeiről.

Az európai baloldal az emberek, köztük a magyarok feje fölött akarja meghozni ezt a döntést.

Pedig ez a döntés hosszú időre meghatározhatja az európai emberek mindennapjait, ugyanis a csatlakozás számos veszéllyel járna, de Ursula von der Leyen és Manfred Weber, valamint a magyarországi szócsövük, Magyar Péter ennek ellenére is teljes mellszélességgel kiáll Ukrajna csatlakozása mellett.