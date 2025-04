VOKS 2025: hétfőn indul a szavazólapok kézbesítése

Brüsszel és Manfred Weber mindent megtesz, hogy felvetesse Ukrajnát az Európai Unióba, még úgy is, hogy a jelenleg is háborúban álló ország egyértelműen semmilyen feltételnek nem felel meg, ráadásul a felvételük hatalmas terhet jelentene az európai gazdaság számára, így a magyaroknak is. Magyarország kormánya így véleménnyilvánító szavazás megszervezése döntött, melyben a lakosság elmondhatja, hogy érez a kérdés kapcsán. Egyetlen választ kell adni csupán: szeretnénk-e a csatlakozást vagy pedig nem.

A szavazólapok kézbesítése hétfőn, április 14-én indul. Ne hagyjuk, hogy Brüsszel döntsön helyettünk! Mondja el a véleményét mindenki!