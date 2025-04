Világra szóló siker: bemutatták az új Nemzeti Galéria épületét

Korábban már beszámoltunk arról, hogy 2025-ben Japánban, Oszkában tartják a Világkiállítást. Az esemény magyar pavilonját eddig is nagy érdeklődés övezte, hiszen már több hazai érdekesség is bemutatkozott ott.

Íme az Új Nemzeti Galéria látványterve Fotó: Liget Budapest

Ám ezt most lehetett hova fokozni, ugyanis az Oszakai Világkiállítás magyar pavilonjában bemutatták a Városligetben felépítendő Új Nemzeti Galéria épületének tervezői, a Pritzker-díjas japán építésziroda, a SANAA alapítói az új múzeumi épület terveit. Az előadáson nemcsak a Liget Budapest Projekt keretében megépülő ikonikus múzeum terveiről tudhatott meg többet a közönség, hanem a magyar fővárosban zajló kulturális városfejlesztés nemzetközi jelentőségéről is. Az Új Nemzeti Galéria Európa legnagyobb kulturális beruházása lesz, és már most nagy tetszést aratott szakmai berkekben és a látogatók körében is.

Az új múzeum a tervek szerint az egykori Petőfi Csarnok helyén épül majd fel és a hazai, valamint az egyetemes képzőművészet kiemelkedő alkotásai is láthatóak lesznek a 19. század elejétől napjainkig. Az építésziroda által tervezett épület légies, modern formavilágával, a parkkal való szoros kapcsolatával és innovatív kiállítótereivel várhatóan Budapest új építészeti szimbólumává válik, illeszkedve a Városliget megújításának átfogó koncepciójába, amely a kulturális intézmények és a parki funkciók harmonikus egységét célozza.