Tragikus baleset Borsodban: sötét úton sétált, halálra gázolták a családapát

Épp munkából jövet gázolták halálra egy 43 éves olaszliszkai családapát a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tolcsvánál péntek este. Lánya elmondása szerint a férfi mindig gyalog járt dolgozni, és így is jött haza minden egyes nap. Így tett akkor is, amikor a szörnyű baleset történt. Mivel az áldozat sötét ruhában volt és láthatósági mellényt sem viselt, a sofőr nem vette észre. Noha a mentők hamar a helyszínre értek, sajnos már nem tudták megmenteni az elütött férfi életét – számolt be a szomorú esetről a Tények.