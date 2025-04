Óriási fennakadás: kordonokkal barikádoz a rendőrség: emberi maradványokat találtak a Tesco közelében

Kora reggel riasztották a rendőrséget, 8:40 körül pedig már szalagokkal és kordonokkal kerítették körbe a helyszínt a hatóság emberei. A bournemouth-i lakosok ugyanis egy ideje arra lettek figyelmesek, hogy a Tesco környékén egy elhagyatott lakókocsi vert tábort, és már jó ideje nem moccan onnan. Hiába próbálták a kocsi tulajdonosát valamiféle interakcióra bírni, semmi válasz nem érkezett. A rendőrök pedig hamarosan rájöttek a szörnyű igazságra.

A rendőrség azonnali nyomozásba kezdett

A helyiek panaszai miatt a rendőrök szombat reggel kiérkeztek a helyszínre, és végül behatoltak a lakókocsiba. Itt döbbenten konstatálták, hogy azért nem válaszolt semmire a kocsi tulajdonosa, mert már nem él. Emberi maradványokra bukkantak, és azt is csakhamar megállapították, hogy a halál beállta nem mostanában történt, már jó ideje a kocsiban bomlott a test - írja a The Sun. A rendőrség azonnali nyomozást indított, kordonokkal barikádozták el a környéket, és kriminalisztikai kisteherautók is érkeztek. Szakemberek sokasága kezdett nyüzsögni a környéket, ebből a helyiek arra következtettek, hogy komoly a baj.