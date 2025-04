„Elmentem úszni egyet, majd teljesen felfordult az életem”

Egy skóciai nő, Shelley Sim életét teljesen felforgatta egy ártalmatlannak tűnő tengeri fürdőzés. A gondozóként dolgozó nő egy baráti születésnapi megemlékezés alkalmával merült a tengerbe az East Lothian-i partoknál. Másnap azonban erős gyomorfájdalomra és kimerültségre ébredt. Háziorvosa azonnali kórházi ellátást javasolt, ahol öt napot töltött súlyos gyomor-bélhurut és kiszáradás miatt.

A kórházból való elbocsátása után heteken át tartó vizsgálatok következtek Fotó: unsplash.com

A kórházból való elbocsátása után heteken át tartó vizsgálatok következtek, míg végül megállapították, hogy cryptosporidiózist kapott – egy olyan hasmenéssel járó betegséget, amely szennyezett vízzel való érintkezés útján terjed. Shelley, aki korábban szinte minden nap úszott a tengerben lelki feltöltődés céljából, most már jóval óvatosabb. Elmondása szerint korábban a víz jelentette számára a menekülést a gondozói munkával járó stressz elől, de most első dolga, hogy utánanéz a lefolyóknak és szennyvízkibocsátásoknak.

Betegsége nemcsak az ő életét nehezítette meg, hanem autista, ADHD-val és OCD-vel élő fiára is komoly hatással volt. A gyermek számára az édesanyja kórházi tartózkodása súlyos szorongást okozott, ami csak fokozta a család terheit - írja a Mirror. A történet egy országos problémára is rávilágít. Egy friss jelentés szerint a Scottish Water nevű vízszolgáltató több mint 360 ezer alkalommal engedett szennyvizet a tengerbe vagy folyókba – ez átlagosan 90 másodpercenként egy kibocsátást jelent. A Surfers Against Sewage szervezet szerint a valós számok ennél jóval magasabbak lehetnek, mivel a kibocsátások 73%-át nem jelentették valós időben.

A szervezet vezetője szerint a skót vizek gyönyörűek, de korántsem biztonságosak, és a fürdőzők gyakran nem tudják, épp mikor és hol veszélyes a víz. Shelley története is azt mutatja, hogy a szennyezett víz nemcsak természetvédelmi kérdés, hanem közvetlen egészségügyi kockázat is.