Kitáltak az asztrológusok: ez a 3 csillagjegy született sikerre

Sokan hisznek abban, hogy a csillagok állása milyen komolyan befolyásolja az életünket. Az asztrológia közkedvelt tudomány, amelyet nagy érdeklődés követ. Nem csoda tehát, hogy az asztrológusok állandóan kutatnak és vizsgálódnak. Most épp azt közölték, melyik az a három csillagjegy, amelyik sikerre született. Te is köztük vagy?

3 csillagjegy, amely sikerre született. Fotó: Bors

Oroszlán: a vezető

A Nap szülötteként az Oroszlán csak a ragyogásra képes. Kreatívak, igazi vezetői képeségekkel, magabiztossággal. Domináns jelenlétük akarva, akaratlanul is "betölti a szobát", akárhova is mennek. Arra születtek, hogy másokon és magukon segítve nagy dolgokat érjenek el. Ambíciózusak, amit csak akarnak, elérnek. Ennek ellenére karizmatikus és kedvelhető személyiségek, akik habár szeretik a határaikat és a függetlenséget, jó csapatjátékosok is.

Vízöntő: a zseni

A jegy szülöttei minden képzeletüket szeretik megvalósítani. Szupergyors intellektusuk és magas IQ-juk miatt azonnal képesek bármilyen problémát megoldni. Mélyen belül arra vágynak, hogy mély benyomást tegyenek, valami olyat, ami változást hoz a világba, amitől kitűnnek. Épp ezért sokszor fekete báránynak tűnnek a tömegben, hiába varázslatos úttörő képességük vagy modern célkitűzéseik.

Kos: a harcos

A Kos jegyűek természete egy igazi metafora a csillagjegyükben. A tűz jegyében élve ambíciózusak, erősek, életképesek. Soha nem hátrálnak meg a kihívások elől, erejük kifejezetten akkor mutatkozik meg, ha megpróbálják őket korlátozni. Harcos szelleműek, akik hajszolja a sikert, a megoldást ahelyett, hogy a reményvesztett helyzetekre fókuszálnának. Épp ez miatt azt sem szeretik, ha valami stagnál. Ez teszi őket győztesekké és fantasztikus vezetőkké.

