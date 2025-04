Így piknikeztek elődeink a múlt században - Galéria

Ha megjön végre a tavasz, akkor a jó idővel együtt elérkezik a kirándulások ideje is. A négy fal közül a természetbe való kimozdulást már a régmúltban is előszeretettel kötötték össze némi közös falatozással és italozással. Az ilyen összejöveteleket nevezzük pikniknek. A kifejezés francia eredetű és a „picorer”, azaz csipeget, valamint a „nique” (fitymálás) szavakból jött létre. A piknik tehát annyit tesz, mint fitymálva csipegetni.

Piknik az 1960-as évek Magyarországáról. A helyszín Dunafürdő. Fotó: Márton Gábor / Fortepan

Mitől lesz jó egy piknik?

A magyar nyelv értelmező szótára szerint

a piknik nem más, mint ismerősöknél vagy kirándulás keretében, a szabadban rendezett társas összejövetel, ahova a résztvevők magukkal viszik közös fogyasztásra az enni- és innivalót.

A piknikezés tehát tekintélyes hagyományokkal rendelkezik amellett, hogy viszonylag könnyedén és akár fillérekből is meg lehet valósítani – miközben a társasági élmény szinte garantált. Ha másért nem is, de azért mindenképpen érdemes legalább egyszer kipróbálni a piknikezést, mert a legtöbb ember nem is tudja, hogy milyen egyszerű és olcsó módja ez annak, hogy menekvést nyújtson a monoton hétköznapok szürkeségéből.

A piknikezés helyszíne és mikéntje már a résztvevőkön múlik, de számtalan módon lehet fokozni egy-egy ilyen szabadban megejtett társasági falatozás hangulatát.

