Holnaptól már nem hallgathatjuk a hangját: elhunyt az ország kedvenc rádiósa

Nagyon szomorú hír érkezett. A BBC Radio 2 sztárja, DJ Colin Berry ugyanis tragikus hirtelenséggel elhunyt, most pedig a rajongók döbbenten figyelik a híreket, hogy mi is történt kedvenc rádiósukkal. 79 éves korában hunyta le a szemét, és mintegy 30 éves karriert tudhat a háta mögött. 1973-ban csatlakozott a BBC Radióhoz, hírolvasóként pedig igazi legendává vált. Colin Berry továbbá 25 éven át az Egyesült Királyság Eurovíziós zsűrijének szóvivőjeként dolgozott - írja a The Sun.