"Három út áll Gyárfás előtt: az egyik, hogy végez magával..." – üzenetet küldött Tasnádi Péter az elítélt producernek

– Tamás esetében lényeges enyhítő körülmény az életkora, a büntetlen előélete, illetve a bűncselekmény óta eltelt hosszú idő, hiszen a jogerős ítéletre 27 évet kellett várni.

Gyárfás Tamás sorsa meg van pecsételve

Mint arról a Bors is beszámolt, Tasnádi Péter a saját elmondása szerint Gyárfás felkérésére elvállalta Fenyő kiiktatásának megszervezését, de a feladatot nem hajtotta végre. A vállalkozó ennek ellenére összesen 30 millió forintot kapott Gyárfástól. Kérdés, hogy a történtek után Tasnádi a pénzt visszaadja-e.

Az összeget ajándékba kaptam, mert nagyon sok pénzt, százmilliókat hoztam neki, ezért nem adom vissza. Ha szüksége lesz rám, megtalál

– fejezte be Tasnádi Péter.

Tasnádi Péterre számíthat Gyárfás Tamás Fotó: Bors

Zamecsnik Péter, Gyárfás ügyvédje a Borsnak elmondta: megvárják az ítélet írásba foglalását, azt követően pedig nagy valószínűséggel perújítást fognak kezdeményezni. A jogász újságírók előtt azt is kifejtette, hogy az eljárás során szerettek volna egy tanút beidéztetni, de ezt a bíróság megtagadta. Az illető arról beszélt volna, hogy ki adott megbízást és mennyi pénzért Portiknak, hogy a gyanút Gyárfás Tamásra terelje. Kérdés, ezek után mi történik az úszószövetség volt elnökével.

– A Fővárosi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja a BVOP-val egyeztetve meghatározza az időpontot, amikor a védencemnek be kell vonulnia, és kiküldi a behívót. Gyárfás Tamás ennek eleget fog tenni.

Gyárfás Tamás ügyvédje, Zamecsnik Péter társaságában Fotó: Markovics Gábor

Helmeczy László, Portik ügyvédje sem elégedett az ítélettel.

– Meggyőződésem, hogy egyik vádlott esetében sem sikerült a bűnösséget kétséget kizáróan bizonyítani. Nincs egyértelmű bizonyíték, és a tanúvallomások is ellentmondásosak voltak. Fontos megjegyezni, hogy 27 év elteltével a tanúk emlékei nagy mértékben halványultak. Fontos az is, hogy a Fenyő-gyilkosságot a már büntetését töltő Jozef Rohac nem ismerte be, csak egyéb gyilkosságokat.