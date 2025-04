Eldőlt Gyárfás sorsa, eltemették az eltűnt fiatalt

Csaknem 30 év után jogerős ítéletet hirdettek a Fenyő gyilkosság ügyében. Végre eldőlt Gyárfás Tamás sorsa is. A Fővárosi Ítélőtábla első fokon hét év szabadságvesztésre ítélte Gyárfást, mint bűnsegédet, Portikot pedig életfogytiglannal sújtotta azzal a kikötéssel, hogy legkorábban húsz év letöltése után helyezhető feltételesen szabadlábra. Április 8-án, kedden, Gyárfás Tamás felszólalt az utolsó szó jogán. Beszédét ERRE A LINKRE kattintva olvashatod el.

Gyárfás Tamás élt az utolsó szó jogával Fotó: Bors

Gyárfás Tamás sorsa a héten dőlt el

Gyárfás Tamás sötét öltönyben, fekete cipőben, a tőle megszokott makulátlan eleganciával érkezett meg a bíróságra. Az egykori tévés vezér az ítéletet - ahogy mindenki a tárgyalóteremben -, állva hallgatta végig, kezeit maga mellett tartva. Eleinte telefonját nyomogatta, a hozzá közel álló munkatársunk úgy látta: kezei enyhén remegtek a verdikt ismertetésekor.

Gyárfás 5 év múlva szabadulhat Fotó: Bors

Kívülről nyugodtan tűnt, azonban tekintetén látszott, bár szíve mélyén felkészült a legrosszabbra is, az ítélet mégis mélyütésként érte. Az első mondatoknál halk sóhajtás tört fel belőle, néha teste megremegett, majd mereven nézte a bírót. Gyárfás Tamás szabadon távozhatott a bíróságról, pedig hét év börtönre ítélték. A férfi ugyanis teljesen együttműködő volt mindvégig az eljárás során, és az ítéletig bűnügyi felügyelet alatt állt. Így az is joggal feltételezhető, hogy időben bevonul a börtönbe is. Másrészt ha az elsőfokú ítélet után nem rendelték el a vádlott letartóztatását, akkor a másodfokú bíróság – amennyiben az elsőfokú döntést helybenhagyja – jellemzően nem változtat ezen. Gyárfás – ha jó magaviseletet tanúsít a börtönben –, büntetése háromnegyede után feltételesen szabadlábra kerülhet. Ez 5 év 1 hónap tényleges fogságot jelent.

Gyárfás Tamás belép a bíróság épületébe Fotó: Bors

Mindenki imádkozott a szegedi fiatalért

Minden nap elmondott egy imát a családja a közel tíz éve eltűnt szegedi fiatalért, hogy térjen haza, ám hiába. Benkő Adrián az eltűnése évében hunyt el Budapesten. Csakhogy nem tudták beazonosítani, ezért ismeretlenként temették el. Fél éve azonosították a holttestét és csak most, áprilisban adhatták meg neki a végtisztességet a szülővárosában. Szerettei talán sosem fogják tudni elfogadni, hogy Adrián nincs többé.