Végre: földönkívüliek nyomaira bukkantak a Szaturnusz holdján!

A legújabb kutatások szerint akár földönkívüli élet is kialakulhatott a Szaturnusz egyik legnagyobb holdján, a Titánon. Bár ez az égitest több mint egymilliárd kilométerre van a Földtől, a kutatók szerint szerves anyagokban rendkívül gazdag – a felszíne jeges sziklákból és organikus anyagokból áll, míg a belsejében egy hatalmas óceán rejtőzik.

A tanulmány nem cáfolja a földönkívüli élet lehetőségét Fotó: Getty Images (illusztráció)

A Harvard Egyetem és az Arizonai Egyetem kutatói, Antonin Affholder vezetésével azt vizsgálták, vajon ezek a körülmények elegendőek lehetnek-e egyfajta mikrobiális élet kialakulásához. A kutatás középpontjában a legegyszerűbb ismert aminosav, a glicin állt, amely szinte minden kozmikus közegben előfordul, például üstökösökben és aszteroidákban is. A tudósok azt feltételezték, hogy ha a glicin megfelelő mennyiségben feloldódott a Titán óceánjában, akkor elméletileg ott is megindulhatott egy primitív erjedési folyamat, ahogy a Földön is történt az élet korai szakaszában.

A vizsgálat alapján elképzelhető, hogy a hold óceánja képes energiát nyerni a glicin lebontásából – azonban ennek mértéke valószínűleg nem elegendő egy nagyobb bioszféra fenntartásához. Affholder szerint a feltételezett életforma tömege legfeljebb néhány kilogramm lehetne, vagyis az egész bolygó méretű óceánban átlagosan literenként kevesebb mint egyetlen sejt lenne jelen.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények nem zárják ki a lokálisan sűrűbb élőhelyek lehetőségét, például az óceán és a jégkéreg határán. Lehetséges, hogy más anyagcsereformák is működnek a Titánon, amelyek összességében nagyobb élőlény-populációt eredményezhetnek - írja az Unilad.

A tanulmány tehát nem cáfolja a földönkívüli élet lehetőségét, csupán arra figyelmeztet, hogy az eddig feltételezettnél jóval korlátozottabb lehetőségek állnak rendelkezésre – ugyanakkor ez az első komoly lépés annak feltárásában, hogy a Titán valóban lakható-e.