Kap egy utolsó esélyt - Így úszhatja meg Curtis testvére az életfogytiglant

Curtis testvére, ahogy másik két társa is összeomlott az ítélet hallatán. Van-e még esélye Sz. Lajosnak, Curtis testvérének, hogy enyhébb ítélettel megússza, esetleg arra, hogy felmentsék? Erről kérdeztünk egy jogászt, aki, mivel az ügyet ő is csak a sajtóból ismeri, kérte nevét ne írjuk le és mondatait csak személyes véleménynek tekintsük.

Curtis testvére (középen) megtörve vette tudomásul az ítéletet. Mindhárom vádlott tagadta a bűnösségét Fotó: Bors

De miért is ítélték el Sz. Lajost, aki a vádlottak közül a legsúlyosabb büntetést kapta?

A gyilkosság áldozata Katzenbach Imre, az MTK egykori focistája, aki 2007-ben cégvezetővé vált, de feladata valójában az volt, hogy az általa csak névleg igazgatott vállalkozásból a valótlanul kiállított számlák ellenértékét felvegye és azt a cég két, tényleges vezetőjének átadja. Katzenbach azonban 2009-ben meglépett a nála lévő 500 millióval. A cégvezetők egy idő után rá is jöttek, hogy Görögországban bujkál, családját pedig utcai telefonfülkékből hívja. Katzenbachot hazahozatták. Az egykori sportoló rettegésben élt, féltette felesége, Tünde és kislánya, Dia életét erről még egy levelet is írt, megnevezve benne a most elítélt H. Attilát, mint aki az életére akar törni. Majd nem sokkal később, a 45 születésnapja után hirtelen eltűnt. Mindez 2009 áprilisában történt.

Egészen 2020 decemberéig nem is lehetett tudni hollétéről semmi biztosat. Akkor derült ki, hogy Katzenbach maradványait egy baranyajenői erdőben találták meg, személyazonosságát DNS alapján azonosították. Akkor – tehát 2020 decemberében –, özvegye, Tünde ezt mondta a Borsnak:

Katzenbach Imre sírja Fotó: Dombóvári Tamás / Bors

Nagyon sok idő telt el az eltűnése óta, de még mindig számítottunk arra, hogy életben van. Abban bíztunk, hogy esetleg külföldön tartózkodik. Múlt héten értesített a rendőrség arról, hogy megtalálták a földi maradványait, így a remény akkor halt meg számunkra

– magyarázta elcsukló hangon Tünde. – Régebben járt arrafelé vadászni, de nem tudom, hogy ez pontosan az a terület volt-e. Arra emlékszem, hogy az eltűnése napján valami dolga volt, s el kellett mennie, de arról nem tudok, hogy kivel találkozott – tette hozzá Tünde, akinek arról nem volt információja, hogy a nyomozók hogyan jutottak el ennyi idő után a férje holttestéhez. Azóta kiderült: egy vádalku keretében.