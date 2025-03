Zelenszkij folyton azt hazudta a népének, hogy megnyerhetik a háborút

Több mint három éve tart az orosz-ukrán háború, és ezen idő alatt egyszer sem tűnt úgy, hogy Ukrajnának valós esélye lenne legyőzni Oroszországot. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mégis többször is azt hangoztatta, hogy a harcuk végső értelme a győzelem – írja a Ripost.

Zelenszkij az elmúlt három évben többször is azt állította, hogy hazájának van esélye legyőzni Oroszországot. Tavaly még egy győzelmi tervvel is előállt Fotó: - / MTI

A tenyellenor.hu összeszedte az elmúlt évekből azokat az alkalmakat, amikor Zelenszkij a győzelemről beszélt. Ebből kiderült, hogy az ukrán elnök a háború elején is azt állította, hogy nyerni tudnak, majd az egyéves évfordulón ezt megismételte. Nyugati szövetségeseinek is ezt állította, amikor fegyvereket kért tőlük, majd 2024-ben Joe Biden volt amerikai elnöknek még egy győzelmi tervet is bemutatott.

Nagy valószínűséggel a folyamatos hazudozásból lett elege Donald Trumpnak, akivel a jelentősen megromlott az ukrán elnök kapcsolata. Mint ismert, az amerikai elnök egy botrányosan sikerült washingtoni találkozás után úgyis döntött, hogy azonnali hatállyal leállítja az Ukrajnának szánt katonai fegyverszállítmányokat és segélyeket.

Tovább hódít a háborús pszichózis

Nyugat-Európa vezetői nem hajlandók leszállni a háborús vonatról. Kijelentették, hogy ha szükséges, akkor Amerika helyett is támogatni fogják Ukrajnát. A legutóbbi EU-csúcson pedig ismét napirendre került Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azonban kijelentette, hogy a magyar emberek megkérdezése nélkül nem lehet ilyen fontos dologban dönteni.

Bejelentette: kezdeményezni fognak egy véleménynyilvánító szavazást Ukrajna európai uniós tagságáról. Tudatta továbbá, hogy úgy fogják lebonyolítani, mint a nemzeti konzultációkat szokták: gyorsan és egyszerűen. „Aztán meglátjuk” – tette hozzá. A miniszterelnök kifejtette továbbá, hogy Ukrajna uniós tagságával átalakulna az Európai Unió teljes gazdálkodási rendszere, és mint mondta, „erre nem vagyunk felkészülve, ezért én azt gondolom, hogy lassítani kell, és mindenképpen meg kell tudnunk az emberek véleményét ebben a kérdésben”.