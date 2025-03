Egy szemtanú leplezte le a 80 éves hazugságot az UFOk létezésével kapcsolatban

Nemcsak, hogy léteznek, de már köztünk is járnak az idegenek egy UFO-szakértő szerint, aki a The Age of Disclosure című filmben tanúskodott több volt katonai és hírszerzés dolgozó mellett. Ezek a tanúk azt állítják, hogy az Egyesült Államok egy bonyolult eltussolási kampányt készített, hogy elrejtse a világméretű versenyt az idegen technológia megszerzésére.

Úgy tűnik a nyilvánosság egyre közelebb jár ahhoz, hogy kiderüljön az igazság az UFO-król. (Képünk illusztráció) Fotó: UNSPLASH

A film vezető szereplője, Luis Elizondo, a volt magas rangú hírszerzési tisztviselő azt állítja, hogy ez volt az Egyesült Államok kormányának történetének legsikeresebb dezinformációs kampánya, amely 80 év hazugságot és megtévesztést képvisel.

A The Age of Disclosure alapvető érve az, hogy az UFOk, vagyis az azonosítatlan légi jelenségek (UAP) nemcsak hogy valósak, hanem egy olyan témát képviselnek, amely komoly aggodalomra ad okot. A filmben megszólaló tanúk nem a szokásos paranoid összeesküvés-elmélet hívők, akiket egy idegenekről szóló dokumentumfilmtől várnál, hanem vezető tudósok, katonai és kormánytisztviselők széles skáláját képviselik.

Ilyen például Jay Stratton, az Egyesült Államok Kormányzati UAP Munkacsoportjának volt igazgatója, aki azt állítja, hogy saját szemével látott egy nem emberi repülőt és egy idegen lényt. Hasonlóképpen, Christopher Mellon, a volt Védelmi Minisztérium tisztviselője kifejtette, hogy az idegenekkel kapcsolatos igazság az emberiség történetének legnagyobb felfedezését jelenti.

Míg az idegenek létezését állítólag évekig elrejtették a nyilvánosság elől, ez a dokumentumfilm egyre növekvő támogatottságot élvez a nagyobb átláthatóság érdekében - írta a Daily Mail.