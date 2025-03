Sürgősen visszahívta ezt a termékét a Tesco, súlyos egészségügyi kockázattal járhat

A Tesco egészségügyi félelmek azonnal visszahívta az egyik népszerű fűszerét. A szupermarketlánc bejelentette, hogy egy adag fokhagymaport hívnak vissza, mert attól tartanak, földimogyoró nyomait tartalmazhatja, ami veszélyes lehet az allergiásokra - írja a Daily Express.

Fotó: Unsplash

Az Ír Élelmiszerbiztonsági Hatóság (FSAI) azt is megerősítette, hogy a 45 g-os Tesco fokhagymapor 2026. februári lejárati dátummal rendelkező tételét hívták vissza. A tétel kódja 78775. A földimogyoró-allergiában vagy intoleranciában szenvedő vásárlóknak azt tanácsolták, hogy ne fogyasszák el a terméket, és küldjék vissza a teljes visszatérítésért. Továbbá azt üzenték a vásárlóknak, hogy ellenőrizzék a szekrényeiket, és kerüljék a termék használatát, ha földimogyoró-allergiájuk van, mivel az allergén kis mennyiségének fogyasztása is reakciót válthat ki. A Tesco emellett arra kérte az ügyfeleket, hogy küldjék vissza az érintett tételt bármely üzletbe a teljes visszatérítés érdekében, még akkor is, ha nincs róla nyugtájuk.