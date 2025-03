Telefon etikett: ezt ne csináld, amikor felhívsz valakit!

Vállaljuk fel bátran

A hívószámunkat ne kapcsoljuk ki! Mi sem szeretnénk felvenni olyan hívást, aminek a kezdeményezője „privát szám”. Gyanúsak lehetnek az azonosítatlan hívások, ráadásul miért lenne szükség bujkálásra?

Kezeljük jól a mobilunkat!

Napjaink nagy részében szinte mindig a kezünk ügyében van a mobil: nemcsak telefonálunk, hanem üzeneteket váltunk és hagyunk, ügyintézünk és persze sokat görgetünk. Nem mindegy azonban, hogy ezt hogyan tesszük, hiszen ha nem figyelünk oda, akkor a különféle hangeffektusokkal megzavarhatunk másokat. Érdemes tehát figyelni a telefon beállításaira, hogy tekintettel legyünk másokra munka közben.

Felejtsük el a csevegést

Manapság a hagyományos sms sokak szemében idejétmúlt, pedig ez egyáltalán nem így van, sőt! Hivatalos ügyekben, munkahelyi viszonyokban ez jobb választás lehet, mint más üzenetküldő applikáció. Így azzal is tudunk rövid üzenetet váltani, aki nem olyan közeli ismerősünk, hogy a közösségi médiában egyáltalán ismerősök legyünk.

Nem tartozik senki másra

Népszerűek és közkedveltek a hangüzenetek, amik használatával megspórolhatjuk a gépelést, ám nem minden helyzetben járunk jól vele. Munkaidőben például illetlenség egy ilyen üzenetet felmondani vagy hallgatni, hiszen másokat zavarhat. Ugyanez a helyzet a tömegközlekedésen, bevásárlás vagy postai sorban állás közben. Inkább várjuk meg, míg lesz időnk erre, vagy ha nagyon fontos, amit kaptunk, tegyünk be fülhallgatót.

Jegyzetelés a naptárba

Az okostelefonok funkciói rengeteg mindent lehetővé tesznek, például akik nem szeretnek kézzel írni, itt is vezethetik a naptárt, jegyzetelhetnek vagy írhatnak hosszabb szövegeket. Viszont ennek is meg kell adni a megfelelő teret, időt és helyet. Munkahelyi megbeszélésen az írogatás tiszteletlenségnek is tűnhet, ezért jelezzük inkább előre, hogy az információk feljegyzése céljából kütyüzünk.

Köszönni, vagy nem köszönni?

Azokkal, akikkel napi kapcsolatban vagyunk, a csetfolyam egy véget nem érő beszélgetés lehet, amiben nem feltétlenül szükséges minden egyes nap üdvözölni egymást, és elköszönni. Ám azokkal, akikkel ritkábban beszélünk, ajánlott megtartani a tisztelet ilyen formáját. Ha pár hetente vagy havonta írunk, ne feledkezzünk meg ezekről az alapvető köszönési szabályokról.