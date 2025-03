A támogatásban részesült családokat ünnepélyes keretek közt köszöntötték. A bicskei Petőfi Művelődési Központban rendezett eseményen részt vett és beszédet mondott Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, a program ötletgazdája és támogatója, valamint Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármester asszonya, továbbá, Némethné Horváth Nikoletta, a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány kuratóriumi elnöke és a helyi képviselő testület tagjai – olvasható az alapítvány közleményében, amit a FEOL közölt.

A bicskei családok otthonteremtésében segít a program

Fotó: Kondella Misi Photography / Forrás: Mészáros Csoport

„Szeretném személyesen is hálámat kifejezni a helyi családoknak segítséget nyújtó Mészáros Lőrincnek, illetve azt is külön köszönöm mindannyiunk nevében, hogy a Vál-völgyben évek óta sikerrel zajló otthonteremtési támogatási programot ezúttal Bicskére is kiterjesztették. A segítséget kapó családoknak pedig gratulálok a sikeres pályázatokhoz” – mondta ünnepi beszédében Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője.

A Mészáros Csoport támogatásával számos család otthona újul meg

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédében elmondta, nagycsaládosként szívügye a fiatalok támogatása.

„Mindannyian tudjuk, hogy az önálló élet megkezdése komoly kihívásokkal jár, de a környék lokálpatriótájaként hiszek abban, hogy településünk jövőjét azok fiatalok, azok a családok is építik majd, akik most támogatást kapnak. Nagy öröm számomra, hogy a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány pályáztatásának segítségével most közösen egy nagy lépést tehetünk annak érdekében, hogy minél több fiatal megszilárdítsa helyét és otthonát itt, a szülővárosában” – mondta Mészáros Lőrinc, aki az eseményen egyúttal bejelentette, hogy újabb 100 millió forintos keretösszegű támogatást biztosít a jövőben a bicskei családok otthonfelújítási és korszerűsítési programjához.

Mészáros Lőrinc szívügyének nevezte a fiataok támogatását

Fotó: Kondella Misi Photography / Forrás: Mészáros Csoport

A támogatást elnyert családok vállalták, hogy legalább öt évig a településen maradnak, így biztosítva a program létjogosultságát és a helyi közösség stabilitását.