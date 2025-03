Egy nő több ezer fontot keresett professzionális barátnőként végzett munkájával. Ruby Jade a TikTokon oszt meg részleteket szokatlan munkájáról és, hogy mennyit keres átlagosan.

Amíg mások egy párkapcsolatot látnak maguk előtt, addig a fiatal nő csak rengeteg pénzt lát (Képünk illusztráció) Fotó: UNSPLASH

A 24 éves Ruby azt tűzte ki célul, hogy milliomos lesz, és úgy véli, hogy ez jó kezdést ad 2025-ben. Jelenleg az elmúlt pár hónapban 3 000 font (1,4 millió Ft) értékben kapott ajándékokat. Elárulta, hogy ennek a nagy része egy nemrégiben tett 5 csillagos, két éjszakás utazásából származik, amelyet egy szingapúri kliensével töltött, aki egy vagyont költött el mindössze öt percért az idejéből.

Az ausztrál nő elárulta, hogy a gazdag udvarló 2 690 fontot (1,2 millió Ft) költött az utazásra, és ő csupán egy rövid időre találkozott vele a repülőúton.

A szálloda 18. emeletén voltam, ő pedig a nyolcadikon. Az egyetlen alkalom, amikor röviden láttam őt, az a repülőúton és az üzleti osztályú várójában volt, mielőtt mindkét járatra felszálltunk. Ezen kívül nem volt időnk együtt tölteni, mivel én a saját dolgomat intéztem. Ő pedig teljesen rendben volt azzal, hogy nem töltünk időt együtt. Csodálatos utam volt.

Ruby az utazást Valentin-napi ajándékaként kapta a férfitől, amely magában foglalta az 488 fontot (230 000 Ft) az idejéért. Ráadásul ajándékokkal is elhalmozták, amelyek összesen ő úgy becsüli, hogy összesen 415 fontba (197 000 Ft) kerültek. Az említett ügyfél ezután egy meglepetéssel is szolgált számára, egy 977 fontos (464 000 Ft) két éjszakás utazással Sydneybe, és további költőpénzzel.

Ez messze van attól, hogy egyszeri élmény legyen, ugyanis idén Ruby már több drága ajándékot és meglepetést is kapott. Bár ez a karrierút nem mindenkinek való, az emberek annyira megdöbbennek a juttatásoktól, hogy már tanácsért fordultak a fiatalhoz - írta a Mirror.