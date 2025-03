Orbán Viktor: A magyar kormány álláspontja, hogy elsők a gyerekek!

Az államfő arról is beszélt, hogy Brüsszelben javul a helyzet Ukrajna ügyében, és nem kell attól megijedni, hogy 26 tagállammal szemben van Magyarország, hiszen ha korábban megijedtünk volna, most tele lenne az ország migránsokkal. Ma már több miniszterelnök is azt mondja, amit Magyarország 8-9 éve megcsinált, és most ugyanez játszódik le a háborúval kapcsolatban is.

A magyar háztartások 2,5 millió forintot buktak ezen a háborún

– mondta Orbán Viktor.

Az államfő azt is megosztotta, hogy 2027-től elkezdődik a Covid idején felvett hitelek törlesztése, ez pedig a teljes uniós költségvetés 20 százalékát fogja elvinni. Ukrajna EU-s csatlakozása pedig a gazdasági összeomlást jelentené az EU számára.

Ha lezárul a véleménynyilvánító szavazás, akkor szilárd álláspontot tud majd Brüsszelben kialakítani a magyar kabinet

– említette Orbán Viktor, aki azt is elárulta, hogy várhatóan áprilisban indul a véleménynyilvánító szavazás, és csak negatív mérleggel járna Ukrajna uniós tagsága.