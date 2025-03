Menczer Tamás: Brüsszel ezért erőlteti a háborút! Mi támogatjuk Trumpot, nálunk marad a béke!

Azok a döntések, amelyeket eddig hoztak Brüsszelben, a brüsszeli bürokraták és a háborúpárti politikusok, azok eddig is rendkívül károsak voltak, és amelyeket most akarnak hozni, azok még károsabbak lennének

- fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Menczer Tamás. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette, szerinte adódik a kérdés, hogy miért van ez.

„És erre az én válaszom az, hogyha ezek a vezetők bevallanák azt, hogy tévedtek, és bevallanák azt, hogy a döntéseik, mennyire rosszak voltak és mik ezeknek a döntéseknek a következményei az európai emberekre nézve, amit egyébként az európai emberek látnak és éreznek, energiaár, háború költségei, szankciók költségei, satöbbi, akkor vállalni kellene a politikai felelősséget, és azt kellene mondani, hogy lemondok. Ezt ők nem akarják, és ráadásul Amerikában is fordulat történt, az egyetlen út, amit most látnak, szerintem az az, hogy padlógázzal mennek tovább abba az irányba, amelybe eddig is haladtak. Ugyan az rossz, az irány rossz, de mégis, mint egy részeg sofőr, elvesztve a kontrollt az autó és saját maga felett, padlógázzal mennek abba az irányba, amely biztonság szempontjából gazdaságilag és minden szempontból tönkretette vagy rombolta eddig is Európát és rombolná a jövőre nézve is. Mindenki akkor tenné legjobban a dolgát, mondta Orbán Viktor nekik, hogyha támogatná Donald Trump béketörekvéseit, de ezt meg nem akarják”