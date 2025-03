Kézzel írt képeslapot küldött Meghan Markle a kritikusának, ez állt rajta

Meglepő módon kézzel írt levelet küldött Meghan Markle egy tartalomgyártónak, aki podcastjében megemlítette új Netflix sorozatát a Szeretettel: Meghant. Amanda Hirsch videójába elárulta, azt gondolja a sorozatról, hogy nem tűnik elég hitelesnek az a kép, amit a sussexi hercegné a rajongóknak mutat, így attól tart rengeteg negatív kritika fogja érni.

Már eddig is rengeteg kritika érte Meghan sorozatát, de úgy látszik a hercegné jól bírja az egészet. (Képünk illusztráció) Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Amanda, a népszerű notskinnybutnotfat podcast házigazdája, teljesen megdöbbent, amikor megkapta a Meghan királyi logójával díszített képeslapot. A tartalomgyártó egy képet is megosztott a levélről, amely tökéletes kalligráfiával volt írva, és "As ever, Meghan" aláírással zárult, utalva a Sussex hercegnéjének új életstílus márkájára.

Meghan üzenete Montecitóból válaszként érkezett egy videóra, amelyet Amanda készített, és amelyben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a hercegné nem tűnt autentikusnak a Netflix sorozatában. Sussex hercegnéje felkutatta a tartalomgyártó címét, és küldött neki egy levelet, amelyben biztosította őt, és ami válasznak tekinthető a Szeretettel: Meghan sorozat kritikáira, amelynek második évada már készülőben van.

Drága Amanda, hallottam, hogy félsz. Ne félj. Ez lesz a szórakoztató rész, élvezzük együtt.

Meghan írása felkeltette a figyelmet Amanda 893 000 követője körében, akik közül sokan nem tudták elhinni, hogy mennyire gyönyörű volt a rövid üzenet stílusa.

Nyilván bekeretezem ezt. Teljesen lesokkolt. Teljesen elragadtattam. Megszagoltam a papírt? Igen. Szeretnék saját monogrammot? Igen. Teljesen ledöbbentem és megszállott vagyok? A fenébe, igen. Meghan, most már rajongód vagyok egy életre.

A levél 2025 márciusára datálódott. Januárban, miután Meghan műsorának előzetese megjelent, Amanda megosztotta első gondolatait. Ekkor elmondta, hogy nem érti a sussexi hercegnét érő kritikát, és szerinte az előzetes alapján még nem érdemes negatív véleményt megfogalmazni az egész műsorral kapcsolatban - írta a Daily Mail.