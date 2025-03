Horváth László: Kegyetlen gyilkosság történt Fonón, melynek mozgatórugója a kábítószer volt

"Ez a szörnyű tragédia is bizonyítja, hogy nincs könnyű és nehéz drog, csak kábítószer van, a kábítószerkereskedőknek és a kábítószerhasználatnak pedig el kell tűnnie" - mondta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Somogy megyei Fonóban történt gyilkosság kapcsán a Facebookon vasárnap közzétett videójában.

Kegyetlen, brutális módon megölt egy asszonyt, rátámadt idős emberekre, akik közül az egyik élet és halál között lebeg a kórházban. Osztozunk az áldozatok és hozzátartozóik gyászában, fájdalmában

– tette hozzá Horváth László. Ez az eset bizonyítja, hogy mit okozhat a kábítószer: gyilkol és gyilkossá is tehet.

A gyilkos rendszeresen fogyasztott marihuánát és ezt keverte dizájner drogokkal, melyek hatása kiszámíthatatlan, akár a legszörnyűbb reakciókat is kiválthatja - figyelemelte ki a kormánybiztos. A gyilkos már rendőrkézen van, de azok is gyilkosok, akik mérgeket adnak az embereknek, nekik is rendőrkézre kell kerülniük - hangsúlyozta Horváth László.