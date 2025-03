"Az életem fenekestül felfordult, csak azért, mert nem adtam át a helyemet egy síró kisfiúnak"

Rendkívül kínos helyzetbe hozott engem a légitársaság és lekamerázóm is. Az eset óta az életem fenekestül felfordult. A magánéletemre és a munkámra is kihatással voltak a támadások és ítéletek, amiket a helyzetet nem ismerő emberektől kaptam. A felvétel hatására még munkahelyet is kellett váltanom