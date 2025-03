Fejfájással kezdődött: bármikor meghalhat a fiatal, négygyermekes édesanya

Brutális fejfájással ébredt egy reggel, egész pontosan tavaly december 9-én egy fiatal édesanya. Gyakran van fejfájása, elvégre két ikerpárt is nevel: kisebbik ikrei két-, míg az idősebbek háromévesek. Kétségtelenül nehéz, megterhelő időszak ez számára, így eleinte ő is és az orvosa is arra gondolt, csak a kimerültség okozta a panaszait. Bevett egy adag fájdalomcsillapítót, azonban a helyzet csak nem lett jobb, sőt. A 31 éves, négygyermekes anyuka abban reménykedett, egy-két nap, és jobban lesz. Négy nappal később, amikor már az elviselhetetlen fejfájás nyakfájdalommal is kiegészült, kénytelen volt orvosi segítséget kérni. A doki eleinte azzal nyugtatta a floridai Jacksonville-ben élő Elizabeth Pressont, csak migrén lesz – de azért elvégeztek pár vizsgálatot.

Elizabeth Pressonnal bármikor végezhet az agyi aneurizmája Fotó: TikTok

Ekkor derült ki: az anyukának agyi aneurizmája van. Ez az agyi erek falának meggyengüléséből állapot, mely az erek megrepedésével is járhat. Ha ez megtörténik (márpedig bármelyik pillanatban megtörténhet), az az édesanya azonnali halálát jelentené.

A legszörnyűbb az egészben az idegesség, tudni, hogy bármikor megrepedhet. Az orvosom azt mondta, hogy ha megreped, és a vér nem alvad meg két másodperc alatt, akkor végem

– idézte Elizabeth szavait a The Sun.

A fiatal nő értetlenül áll, miként alakulhatott ki mindez nála, ugyanis egész életében egészségesnek számított, sőt, kifejezetten egészségtudatos életet élt. Most nem csak a káros szenvedélyeket kell kerülnie (ez nem is jelentene gondot), de gyakorlatilag mindent, ami megemelheti a vérnyomását. Emellett az orvosok most megfigyelés alatt tartják, hogy az aneurizma növekszik-e, azaz aktív vagy sem. Ha igen, akkor beültetnek egy söntöt az agyába, ha nem, akkor viszont csak évente megfigyelik, kivizsgálják.

Elizabeth azt is elárulta: az, hogy bármelyik pillanatban holtan eshet össze, megváltoztatta az élethez való hozzáállását. A lehető legjobban igyekszik kihasználni az idejét, hiszen nem tudja, két hete, két éve vagy két évtizede van hátra.