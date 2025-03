Észre se vette: szívrohamot kapott és az életéért küzdött egy nő

Fran McIntyre ma már teljesen egészségesnek érzi magát, nincsenek maradandó tünetei betegsége óta vagy komolyabb egészségügyi problémái. Öt évvel ezelőtt azonban egy szívrohamon esett át, amelynek következményei sokkal súlyosabbak is lehettek volna, ha nem derül ki időben, mi is történt vele valójában.

2021-ben, amikor 44 éves volt, aggasztó tünetek miatt fordult orvoshoz. A vizsgálatok során azonban az orvosok szinte teljesen figyelmen kívül hagyták az állapotát, és egyszerű szorongásnak minősítették a panaszait. Mivel hitt az orvosi diagnózisnak, elkezdte szervezni saját hazabocsátását, sőt, még ételrendelést is nézegetett a telefonján, amikor hirtelen a kórházi személyzet sürgetve visszahívta. Csak ekkor tudta meg, hogy valójában szívrohama volt. Még a kórházban sem gondolta senki, hogy komoly problémáról van szó, amíg a vérvizsgálat azt egyértelműen ki nem mutatta.

A diagnózis után Fran számára azonban nem ért véget a megpróbáltatás. A szívroham utáni kezelés és utógondozás során egyértelműen szembesült a nemek közötti egészségügyi különbségekkel. Amikor hazaengedték a kórházból, mindössze néhány aszpirint kapott, és ezzel magára hagyták, további kontrollvizsgálatok vagy támogatás nélkül. Úgy érezte, teljesen egyedül maradt a helyzetével - írja a Mirror.

Fran története sajnos nem egyedi. Az eset rávilágít egy szélesebb körű problémára, amely a nőket különösen érinti, különösen a szív- és érrendszeri betegségek terén. Skóciában ugyanis a szívbetegségek kétszer annyi nő halálát okozzák, mint a mellrák, mégis kevesebb figyelmet kapnak.

A probléma súlyosságát egy 2019-es jelentés is alátámasztja, amelyet a British Heart Foundation készített. A "Bias and Biology" című kutatás szerint a nőknek akár hatszor több orvosi vizitre is szükségük lehet, mire megfelelő kivizsgálásra küldik őket. Ráadásul a nőknél gyakran tévesen gyomorégésnek vagy szorongásnak diagnosztizálják a szívproblémák tüneteit, ahogyan Fran esetében is történt.

Mindezek ellenére Fran optimistán tekint a jövőbe. Fontosnak tartja, hogy egyre többen felismerik a problémát, mert szerinte ez az első lépés a változás felé. Úgy véli, az új kezdeményezések pontosan olyan típusú megoldások, amelyekre szükség van. Nem akarja, hogy más nők is ugyanazon menjenek keresztül, amin ő, anélkül, hogy megfelelő támogatást kapnának.