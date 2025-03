Most érkezett a lesújtó hír: álmában életét veszítette a mindössze 24 éves influenszer

Charles arról is beszámolt a lapnak, hogy a húga még 2013-ban regisztrált a YouTube-ra, és itt indította be a karrierjét, amely során paródiavideókat készített és több milliós rajongói tábort alakított ki. Később az Instagram-oldalán és a TikTokon is felfedezték, de az igazi szerelme mindig is a YouTube maradt, ahol 2,5 millió aktív követője volt.