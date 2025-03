Egy 18 éves világbajnok is életét veszítette a szörnyű autóbalesetben

Sajnálatos módon három tinédzser életét veszítette a baleset következtében, egy pedig maradandó sérüléseket szenvedett és jelenleg is kórházban ápolják. Továbbra is vizsgáljuk az ütközés körülményeit és szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette a nyomozást. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy aki az Offoxey Roadon tartózkodott péntek este, az lépjen velünk kapcsolatba és tegyen tanúvallomást. Továbbá keressük három autó tulajdonosát, amelyek az útszakaszon haladtak este 23 óra körül. Úgy gondoljuk, hogy egy Audi, egy piros Vauxhall Corsa, és egy VW Golf utazott erre. Biztosak vagyunk benne, hogy nem érintettek a balesetben, azonban megtekintenénk a fedélzeti kamerafelvételeiket, és meghallgatnánk az általuk látottakat