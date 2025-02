Ufó Tiszavasvári felett - elképesztő leleplező fotók!

Talán még az ufószkeptikusoknak is eláll a szavuk, ha meglátják azokat a fotókat, amiket két, Tiszavasváriban lévő férfi készített. V. Attila és a munkatársa talán még most is alig hiszik el, ami velük történt, pedig igaz! Egy rejtélyes tárgy lebegett az égen, ami ráadásul olyan sokáig látható volt, hogy még lencsevégre is tudták kapni. De vajon mi lehetett? Egy drón vagy egy ufó?

Ufó jelent meg a magyar település felett? Képünk illusztráció Fotó: New Africa

Ufó lebegett az égen

Dörzsölnék a tenyerüket az ufórajongók, ha olyan szerencséjük lett volna, mint Atilláéknak. Szinte naponta újabb ufó hírek érkeznek szerte a világból, hogy ki milyen – szerintük – idegen civilizáció alkotta tárgyat látott. Magyarországon is szép számmal akadnak ufó-észlelésekről szóló történetek, de kevés olyan tapasztalás van, mint amilyet Atilla és kollégája élhetett át. A két férfi elképesztően éles képeket tudott készíteni egy ufóról!

Attila a Borsot kereste meg, hogy elmesélje és megossza velünk a képeket. Hihetetlen, milyen fotókat készített! A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élő férfiak épp dolgoztak február 20-án, amikor egyikük kora délután egy fénylő tárgyat pillantott meg az égen.

Délután a munkatársam kint telefonált, és akkor vette észre. Sokáig nem mozdult az égen, egy helyben állt! Utána úgy fénylett, mintha forogna az égen, majd elindult egy irányba. Valószínűleg elég magasan volt, mert csak sokszoros nagyításban tudtam képet készíteni róla. Ötletünk sincs, hogy mi lehet…

- írta levelében Attila a Borsnak.

Az ufó hangtalan volt / Fotó: Bors olvasó

Ez mondja az ufószakértő

De mi lehet ez? A képek tényleg egy tiszavasvári ufó-észlelés bizonyítékai és egy földönkívüli bújt meg az űrhajóban? A Bors megmutatta a fotókat a magyar X-aktákat megnyitó ufószakértőnek, Varga Renátónak. Meg fogsz lepődni, amit állít!

- Lehetséges hogy egy drónról van szó, ami erősen tükröződik vagy fémes, krómozott felülete van. Léteznek már ugyanis gömb és tojásdad alakú halk drónok is. Viszont akkor hol vannak a rotorok róla? - tette fel a kérdést a Moksha Kollektíva működtetője, kiemelve: a lebegő tárgy „összefüggő fényes testnek” tűnik a fotókon.