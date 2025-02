Elfajult a közlekedési vita, fedélzeti kamera rögzítette a hátborzongató pillanatot

A közlekedési vita egy ritka formájába futott bele egy nő, akinek autójára tűzijátékot lőttek rá, miután kielőzték. Az incidens február 1-én 21 óra körül történt a washingtoni Kitsap-megyében, amikor egy négyajtós Dodge teherautó követni kezdte a nő járművét.

A hátborzongató pillanatot fedélzeti kamera rögzítette (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A Kitsap megyei seriff hivatal posztja szerint a nőt percekig követte a jármű, majd kielőzte és az egyik utas tűzijátékokat kezdett el hátra lövöldözni. A sofőr megpróbált elmenekülni, azonban a jármű előtte ment végig, majd egy közeli bolt parkolójába sikerült bemennie és értesítette a hatóságokat, miközben az elkövetők elhajtottak.

Pontosan nem tudni, hogy mi okozta a teherautó sofőrjének és utasának a dühöngését, de a rendőrség mindkettőjüket keresi kihallgatás miatt.

Az ilyen típusú tűzijátéknak a használata és a birtoklása is be van tiltva több államban, köztük New Jersey, New York, Massachusetts, Rhode Island, Delaware, Maryland, Minnesota, Észak-Karolina, Oregon, Utah és Kalifornia. A pirotechnikai eszköz egy csőben található és meggyújtást követően több tűzijátékot is kilőhet, általában 5 vagy 10 golyós lövedéket tartalmaznak - írta a People.