Sürgős figyelmeztetést adtak ki: felejtsd el az SMS-t, ha jót akarsz magadnak!

A mai, digitális világban a hackerek jelentette veszély, mondhatni, mindennapossá vált: elég egyetlen meggondolatlan kattintás, és mindent elveszíthetünk: a személyes levelezésünket, az emlékeinket, a fotóinkat, de a pénzünket is. A veszély ráadásul a legbanálisabb helyekről érkezhet: egy QR-kód, egy SMS vagy egy email is hatalmas bajt okozhat.

A biztonságtechnikai szakértők véleménye abban megegyezik, hogy a hackerek fókusza látványosan a mobiltelefonok felé fordult a számítógépek, laptopok helyett. Ennek több oka is van: egyrészt, több időt töltünk a mobilunkon, másrészt, itt nagyobb biztonságban is érezzük magunkat, ráadásul hiába jelennek meg egyre nagyobb felbontású és méretű képernyők az okostelefonokon, egy monitorhoz képest ez továbbra is elenyésző, így sokkal könnyebben megvezethető a szem, azaz, becsapható a felhasználó. Ráadásul mintha a mobilokon jobban is sietne, kapkodna az ember, míg a képernyő előtt ülve ráérősebb, megfontoltabb, azaz hamarabb feltűnik neki, ha valami nem stimmel, így nagyobb valószínűséggel is látunk át a csalásokon, ha azok számítógépre érkeznek, mintha telefonra.

Mindez azzal is jár, hogy új technikákat fejlesztettek ki a bűnözők, olyanokat, amikkel kifejezetten a mobilozókat lehet csapdába csalni – figyelmeztet a Forbes cikke. Az egyik ilyen módszer alapja, hogy egy adott link PC-ről megnyitva egy biztonságos, legális weboldalra vezet, ugyanakkor, ha mobilról kattintunk rá, akkor már a hackerek által lemásolt áloldalra visz, amit csak az adataink ellopására tartanak fenn. Ugyanígy egyre gyakoribbak a QR-kódokba rejtett hamis linkek, valamint - noha a fő támadási út továbbra is az email -, egyre több az SMS-ben, vagy valamilyen üzenetküldő alkalmazásban érkező csalás - írja a Ripost. Kiemelték, a szakértők szerint még a kétlépcsős azonosítás sem képes megóvni minket minden bajtól: kiváltképp, ha a kétfaktoros beléptetéshez SMS-ben kapjuk a kódot, ugyanis ez az, amire a hackerek talán a legkönnyebben le tudnak csapni, és amit a bűnözők a legkönnyebben manipulálhatnak.