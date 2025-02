Szörnyű telefonhívásról számolt be a királyi család egyik dolgozója, Katalin hercegné diagnózisáról van szó

Bár maga Vilmos herceg is említette már, hogy mennyire nehezen élte meg tavaly apja, majd felesége rákdiagnózisát, most a királyi család egyik volt segédje külső szemszögből is elmondta azt, amit tapasztalt. Jason Knauf, aki 2021-ig dolgozott a walesi herceg és hercegné segédjeként, a 60 Minutes Australia című műsorban szerepelt, ahol részletesen beszélt Vilmos herceg érzéseiről, miután mindkét diagnózist pár héten belül megtudta.

A volt segéd elárulta, hogy Vilmos még nehezebben élte meg az egészet, mint ahogyan mutatja. (Képünk illusztráció) Fotó: AFP

A diagnózisokat követően Knauf és Vilmos telefonon beszélgettek az egészről, azonban a segéd bevallotta, hogy még soha nem látta olyan rossz állapotban a herceget.

A probléma az volt, hogy mindez egy őrült, félig összeesküvés-elmélet szerű dolgot indított el a háttérben online, hogy valóban beteg-e a hercegné. Viszont nem akarták még elmondani, hogy rákos, mert még nem mondták el a gyerekeknek, és még dolgoztak azon, hogyan mondják el nekik.

Knauf beszámolójában elmondta azt is, hogy ő és a walesi herceg rengeteg beszéltek az első években arról, hogy hogyan készítik fel a gyerekeiket az életre a nyilvánosság előtt.

A gyermekkora a média előtt elég nehéz volt néha, így tudta, hogy úgy fogja nevelni a gyermekeit, hogy kezelni tudják a közösségi médiát, mobiltelefonokat és mindent, ami ezzel jár. Természetesen láttam az aggódó édesanyát és édesapát a háttérben, de az utóbbi években sokkal kevésbé van ez jelen, ami fantasztikus volt számukra, mint család.

Katalin hercegné alig pár héttel Károly király után tavaly márciusban jelentette be rákdiagnózisát, ami sokkolta az egész világot. Szeptemberre sikeresen teljesítette a kemoterápiás kezeléseket, és mára már remisszióban van - írta a People.