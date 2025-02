Orbán Viktor: A nyugdíjasok áfavisszatérítést kapnak egyes élelmiszerek után!

A Ripost írja, hogy Orbán Viktor beszédében emlékeztetett rá, hogy korábban már a kormány hozott árletörő intézkedéseket. "Élelmiszerárstopp, árfigyelőrendszer, kötelező akciózás, és közben emeltük és emeltük és emeltük a béreket. A logikus gondolat, hogy az áremelkedések ellen magasabb fizetéssel lehet a legjobban védekezni. Ez általában igaz is, de nem mindig és nem minden körülmények között elég. Itt és most például nem elég" - mondta a miniszterelnök, majd így folytatta:

Egyes alapvető élelmiszerek árát a kereskedők és az áruházláncok jelentősen megemelték és ezzel persze a profitjukat is. Idén januárban a tejet 39 százalékkal, a tojást 35 százalékkal, az étolajat 11 százalékkal adták drágábban. Ez sok. Megengedhetetlen - jelentette ki Orbán Viktor, és azt mondta, utasította Nagy Márton gazdasági minisztert, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal az áremelkedések megállításáról. De "ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal", ha ez sem lenne elég, akkor a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogják. "Nem szeretnék idáig eljutni, mert jobb a békesség és jobb a megállapodás" - szögezte le a kormányfő, aki a nyugdíjasokról is fontos bejelentést tett:

"A nyugdíjasoknak külön figyelem jár, mert az élelmiszerárak tőlük nagyobb arányban viszik el a nyugdíjat, mint a dolgozóktól a fizetést. Ezért a nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetén az év második felében egy bizonyos havi összeg erejéig vissza fogjuk téríteni az áfát. Az áfacsökkentés leginkább a kereskedelmi láncok profitját növelné, ezért nem ezt választjuk, az áfavisszatérítés viszont biztosan azokhoz jut, akiknek szánjuk, ezért ezt fogjuk bevezetni" - mondta Orbán Viktor.