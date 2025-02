Orbán Viktor évértékelő beszéde: ezek hangzottak el

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor évértékelő beszédet mondott, amiben rengeteg fontos témát érintett – kiindulási pontja a tavaly elmondott beszéde volt.

Orbán Viktor / Fotó: Facebook

Orbán Viktor elmondta, hogy a magyarok a hősöket tisztelik, nem az árulókat. Az államfő szerint a politikában a győzelem a legjobb orvosság, a következőre pedig már csak 14 hónapot kell várni.

Fejet kell hajtani a magyarok kitartása és elszántsága előtt

– mondta Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy hálás, hogy ilyen népet szolgálhat.

A miniszterelnök megosztotta, hogy soha nem dolgoztak még ennyien Magyarországon, ráadásul sikerült megvédeni a rezsicsökkentést és a nyugdíjakat is – Orbán Viktor Ferenc pápának is jobbulást kívánt.

2025 legyen az áttörés éve!

– hangzott el Orbán Viktor szájából, aki azt is elmondta, hogy most nem a túlélés, hanem a győzelem a cél.

Orbán Viktor / Fotó: Polyak Attila

Arról is beszélt az államfő, hogy kormánymegbízottat küld az Egyesült Államokba, hogy begyűjtse az összes Magyarországra vonatkozó adatot és bizonyítékot – Orbán Viktor szerint le kell számolni a brüsszeli székhelyű birodalommal.

A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarország sosem fogja lenyelni a brüsszeli migrációs paktumot, illetve a gyermekek védelméről sem fog letenni – sőt, Orbán Viktor kijelentette, hogy a 13. havi nyugdíj is marad, hiába támadja Brüsszel.

Orbán Viktor meghirdette a 100 új gyár programot, hogy minden dolgozni kívánó magyarnak legyen munkája.

Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy a két- és háromgyerekes édesanyák SZJA-mentességet kapnak, bevezetik a CSED és a GYED teljes jövedelemadómentességét.

A háromgyermekesekét egy lépésben 2025 októberétől, a kétgyermekesekét több lépésben 2026 januárjától vezetjük be

– mondta Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy ha 2010-ben nem vezették volna be az új családtámogatási rendszert, akkor ma 200 ezerrel kevesebb gyermek lenne Magyarországon.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az otthonteremtésben is áttörés jön, ugyanis április elsejétől 5 százalékos lesz a lakáshitel kamatplafonja. Egy inflációt megfékező programra is szükség van, erre már ráállította a gazdasági minisztert. Az is kiderült, hogy a nyugdíjasok számára a zöldségek, a gyümölcsök és a tejtermékek esetén az év második felében egy bizonyos havi összeg erejéig visszatérítik az áfát. Hajtóvadászat indul a kábítószerkereskedők ellen is, az államfő szerint nem kaptak se kegyelmet, se kíméletet.

Orbán Viktor elmondta, hogy az igazi ellenség nem a magyarországi ellenzék, hanem az ő gazdájuk – Brüsszel behódoló kormányt szeretne Magyarországon.

Itt lehet megtekinteni Orbán Viktor beszédét: