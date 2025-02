Orbán Viktor: "Az első frakcióülés hátszélben! Nagy terveink vannak!"

Úton a balatonfüredi frakcióülés felé szólalt meg Orbán Viktor. A miniszerelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban árulta el, mi lesz a fő téma, a bejegyzésében pedig azt közölte:

Az első frakcióülés hátszélben. Nagy terveink vannak!

Orbán Viktor / Fotó: YouTube

- Van miről beszélni. A parlament őszi ülésszakának vége óta kifordult kifordult a sarkaiból a világ, és végre egyszer nem a rovásunkra, hanem a javunkra, ugyanis január közepén hivatalba lépett az új amerikai elnök, és ez megváltoztatta a nyugati világot. Majd erről is beszélünk, persze, de ami a legfontosabb,

hogy az a szél, ami eddig szembe fújt, most hátulról fúj. Az elmúlt 15 évben szembeszélben a magyar gazdaságot rendbe tenni, a béreket megnövelni, az embereknek munkát adni, megvédeni és bevezetni a nyugdíj-rendszerhez a 13. havi nyugdíjat

- mondta el Orbán Viktor.

- Szóval mindenben ellenünkre volt a nemzetközi közeg. Ez most megváltozott. Hirtelen az, amiről eddig azt tudtuk, hogy rossz, arról most megmondták, hogy jó, és az új amerikai politika lényegét illetően egybeesik a magyar politikával. Ez egy radikálisan új helyzet. El is tudtuk indítani a munkáshitelt, megemeltük a minimálbért, és elindult egy 21 pontos gazdasági akcióterv, benne a kisvállalkozásokat támogató Demján Sándor Programmal. De miután nagy változások vannak és még nagyobb változások lesznek az előttünk álló időszakban, érdemes új programokat is megindítani.

Nagyban és bátran kell gondolkodni! Az új programokról akarok elsősorban beszélni, és erről akarom meggyőzni a frakció tagjait

- zárta mondandóját a miniszerelnök.