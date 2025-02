Visszakaphatják a nyugdíjasok egyes élelmiszerek áfáját - elmondták erről a véleményüket

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton az évértékelő beszédében jelentette be: a kormány új támogatási formával segíti a nyugdíjasokat. Október 1-től lehetőség lesz arra, hogy a zöldségek, gyümölcsök és tejtermékek áfáját visszaigényelhessék, ezzel könnyítve a mindennapi megélhetésüket.

Az áfa-visszatérítés jelentős könnyebbséget hozhat a nyugdíjasok számára. Fotó: Polyak Attila

Részben visszatérítik az áfát a nyugdíjasoknak

A Várkert Bazárban tartott évértékelő beszéde során a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány számára kiemelten fontos a nyugdíjasok támogatása.

Az intézkedés során a nyugdíjasok a zöldségek, a gyümölcsök, valamint a tejtermékek áfáját kaphatják vissza. Mindezt október 1-től, a vásárlást követő 30 nap után a nyugdíjjal együtt, automatikusan utalják vissza. A visszaigénylésnek lesz egy havi felső, ésszerű limitje. A visszatérítés összegét tehát a nyugdíjjal együtt utalják majd ki. Egy átlagos nyugdíjas havi 2900 forintot is visszakaphat a vásárlásai után.

Mit mondanak a nyugdíjasok?

Megkérdeztük a budapesti nyugdíjasokat, hogy örülnek-e az áfa-visszatérítésnek. A megkérdezettek örömmel fogadták a hírt.

Ez jó lenne! Főleg annak a nyugdíjasnak számít ez sokat, akinek kevés a pénze – többek között én is ilyen vagyok

- fogalmazott Erzsébet, aki szerint ez bizony segítség lehet a kisnyugdíjasoknak.

Fotó: Borsonline

Ebben Ibolya is egyetértett: „Ez az intézkedés igazán jól jönne, mert most már egyre alaposabban meg kell néznem, hogy milyen gyümölcsöt veszek. És hát a tej is drága” - mondta.

Mária is örülne az áfa-visszatérítésnek:

Hát ez nagyon jó lenne, örülnénk neki

- válaszolt kérdésünkre, hozzátéve hogy kíváncsi arra, pontosan hogyan működik majd a visszatérítés rendszere.

Fotó: Bors

János is támogatja a kormány döntését:

Az állam most jól csinál mindent, ezzel a visszatérítéssel pedig teljesen egyetértek

- fogalmazott.

Fotó: Borsonline

A válaszokból kiderült, hogy a nyugdíjasok érdeklődően várják az áfavisszatérítéssel kapcsolatos konkrétumokat és örülnének, ha bevezetnék az intézkedést, ami részben ellensúlyozná az áremelkedéseket.

