Nagy Márton: Elfogadhatatlan a magas élelmiszerinfláció, a kormány minden eszközzel kész fellépni a családok védelmében

Az árak alakulását tekintve fontos kiemelni, hogy a kiskereskedelmi láncok január végén és február elején számos alapvető élelmiszer árát csökkentették. Az árfigyelő adatai szerint nem egész három hét alatt átlagosan mintegy 3 százalékkal csökkent a tejek és a kefir ára, 2 százalékkal a tejfölök ára, valamint 1,5 százalékkal a tehéntúró ára. A kormány ezt a folyamatot szorosan nyomon követi annak érdekében, hogy az árcsökkentések tartósak maradjanak - tették hozzá.

A kormány az infláció hosszú távon alacsony szinten tartása, valamint a kiskereskedelmi verseny erősítése érdekében 2023. július 1-je óta működteti az online árfigyelő rendszert. A családok érdekében jelenleg a kormány a platform kiterjesztését vizsgálja olyan termékkörökre, mint például a halak, kávé, tea, rizs, további tejtermékek (pl. tejszín), marhahús, zsemle és kakaópor, ezáltal a megfigyelt termékek köre 100 elemre bővülhet.

A kormány elkötelezett amellett, hogy minden szükséges lépést megtegyen az élelmiszerárak kontrollálása és a magyar családok védelme érdekében. Ennek érdekében nem zárja ki a kötelező árstop bevezetésének lehetőségét sem, amely szükség esetén azonnali és hatékony beavatkozást jelenthet - áll a közleményben.

A kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a családok anyagi helyzete folyamatosan javuljon, így többet költhessenek, többet utazhassanak, többet fogyaszthassanak. Ezért a kormány továbbra is biztosítja a reálbérek növekedését, megvédi a családokat, a kispénzűeket és a középosztályt, és minden rendelkezésre álló eszközzel kész beavatkozni, miközben új eszközök alkalmazásnak lehetőségét is vizsgálja - írta az NGM.