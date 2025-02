Sokkot kaptak: Két nap alatt, két kocsiját is feltörték a monori családnak

Sokkos állapotban van egy monori család, miután két nap alatt, két kocsijukat is feltörte egy - vagy több - pofátlan fantom. Az első autójukra, egy, a házuk előtt parkoló Chevrolet-re február 13-án vetett szemet a garázda tolvaj, aki először brutálisan megrongálta a kocsit, majd az autóban található értékekkel együtt lelépett. Az ott élő pár - érthető módon - már ezután is kiborult. Ekkor még nem is sejtették, hogy megpróbáltatásaik ezzel nem értek véget: másnapra ugyanis a másik kocsijukat is kirámolták, méghozzá kísértetiesen hasonló módon.

A monori család kiborult: két nap alatt, két kocsijukat is feltörték, kirámolták és szétzúzták Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Két nap alatt mindkét kocsiját feltörték a monori családnak

A nő a közösségi oldalán számolt be a történtekről.

Tegnap hajnalra feltörték, kipakolták Chevi autónkat. Ma hajnalra, brutál módon felfeszítették, az ablakokat betörték és kipakolták bordó Caddy autónkat. Nem kispályás a rohadék, nagyra utazik

- írta az asszony, aki ezzel egy időben figyelmeztette a helyieket is, hogy legyenek éberek.

Az első kocsi feltörése után ők is mindent megtettek, hogy óvják, amilyük maradt: hajnalig figyelték a környéket, csupán pár óra maradt ki. Ez alatt le is csaptak a másik kocsira.

A párom éjszaka tizenegytől, hajnal egy óráig a teraszon ült, figyelt. Nekem negyed négykor csörög a vekker. Ez idő alatt jött a tettes

- írta szomorúan és csalódottan a nő. Úgy tudjuk, hogy a bordó Caddyt csúnyán megrongálta a vandál: a hátsó és az oldalsó ablakait is kitörték. Természetesen a helyiek azonnal riadót fújtak, többen azt is jelezték: az utóbbi időben megszaporodtak a betörések és a besurranások a környéken. Többen arra is panaszkodtak, hogy sok, apróbb holmijuknak is lába kélt az utóbbi időben. A helyiek egy rejtélyes, gyanús férfit is kiszúrtak a környéken.

Napi szinten a szomszéd kapujában állsz, alibiként telefont nyomogatva. Mintha várnád, hogy beengedjenek. De sem be nem mész, sem ki nem jönnek

- írta dühösen a monori nő.

A helyiek egy képet is körbeküldtek a férfiről, aki kerékpárral járja a környéket. Az asszony egyik szomszédja hozzáfűzte: a fantom a szomszédba is jár, innen azóta több dolog is eltűnt. A Bors az üggyel kapcsolatban felkereste az illetékes rendőrséget is, ahol elmondták, hogy nyomoznak az ügyben.

Február 13-án, egy monori ház előtt parkoló gépkocsi hátsó ablakát betörték, és így a gépjárműben található értékeket eltulajdonították, továbbá szintén az említett ingatlan előtt február 14-én hajnalban, egy másik ott parkoló személygépkocsit törtek fel. A Monori Rendőrkapitányság lopás bűntettének elkövetése miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen

- közölte lapunkkal a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.