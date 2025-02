A viharok éve lesz 2025? Pokoli időjárást jósol egy meteorológus - Videó

Noha nincs már sok tartaléka a télnek, a következő hónapokban is kellemetlen időjárás ígérkezik - legalábbis vannak, akik ilyen előrejelzést adnak. Miközben még februárban hóval jön a kellemetlen fagy, a tavasz és a nyár is okozhat meglepetéseket. Az Astromet Facebook-oldal terítette az ez évi előrejelzések lapjait: az asztrológusuk szerint kíméletlen lesz az időjárás 2025-ben.

Egy meteorológiai oldal szerint az időjárás időnként viharos lesz / Képünk illusztráció: Unsplash

Rosszra fordul az időjárás?

Az időjárás Magyarországon az Astromet szerint szinte minden hónapban a kemény arcát mutatja majd. Március elején és végén ömleni fog az eső: a hónapban két ciklon is érkezik, az egyik épp a március 15-ei nemzeti ünnepen!

- Nem lesz túl jó idő, 10-13 fokra számíthatunk. Minden héten lesz csapadék, töltődhetnek a földek – állítja a portál szakembere, kiemelve: áprilisban ránk rontanak a viharok, és egy jó darabig velünk is maradnak. Harminc fok hőség is lehet, miközben egy viharciklon miatt is aggódhatunk.

Húsvétkor hidegfront, heves zivatarok is lehetnek

– mutattak rá, kiemelve: május 1-jén is be kell készíteni az esernyőt és a kabátot, ugyanis csapadékot és szelet hozó hidegfront várható, mindössze 12-18 fokos nappali hőmérséklettel - állítják, hozzátéve: ezt heves zivatarok követhetik.

Talán a június ígérkezik a legrosszabbnak: az elmúlt évek legtöbb vihara éri el hazánkat! Brutális, ami jön! - Már ha hinni lehet az időjósnak.

Mindössze csak 5 nap lesz viharmentes. Bőséges, temérdek csapadék érkezik! A hőmérséklet 23-26 között alakul. Károkozó zivatarok is lehetnek. Folyamatos fülledtséget hoz a hónap. Nagyon komoly viharok jönnek Pünkösdkor is. Pont mind a két nap telibe találnak a viharok. Sajnos, komoly károkra kell felkészülni.

– vélekedett meteorológus, aki szerint július-augusztus hónapban sem kímél minket a zord idő, „jön a feketeleves” és viharok lesznek bőven: júliusban 15 napon át fog esni.

Ciklontenger, köd, vihar

Augusztus 9-én érkeznek a károkozó viharok, ám az államalapítás ünnepén elkerülik hazánkat. Az ősz sem lesz kellemes – állítják. A szülőknek szeptemberben az uzsonna mellé az esőkabátot is be kell készíteniük az iskolásoknak.

Az iskolakezdés kánikulával indul, utána szeptember 3-án károkozó viharok jönnek. Szeptember 18-től 24-éig újabb heves viharok várhatók

– jósolják. Október 1-jén jöhet az első komolyabb lehűlés, a hónap végére pedig újabb ciklon hozza el a „komolyabb csapadékmennyiséget”.