Döbbenetes fordulatot vett a nyomozás a Skóciában meghalt magyar ikrek ügyében

A Skóciában eltűnt, majd holtan előkerült magyar ikerpár ügyében új fordulatot vett a nyomozás. Az évek óta Aberdeenben élő és dolgozó Huszti-lányok január 7-én tűntek el a város egyik hídjának közelében, egy parti ösvényen. Holttesteik január 31-én kerültek elő egy másik, a város központjához közelebb eső hídnál.

Eliza és Henrietta, a Skóciában eltűnt ikrek évek óta éltek Aberdeenben / Fotó: Bors

A lányok édesapja elmondta: szerinte gyermekei gyilkosság áldozatai lettek. A 63 éves Huszti Miklós többször beszélt a Borsnak a rejtélyes halálesetekről és mindvégig kitartott amellett, hogy Elizát és Henriettát elcsalták és meggyilkolták.

Pont ezt a verziót vetette el végleg a napokban a skót rendőrség. Szerintük a lányok önként tértek le a végzetes hajnalon a Victoria híd melletti, folyóparti ösvényre. Küldtek egy üzenetet főbérlőjüknek, hogy többet nem térnek vissza az albérletükbe. Majd egy éles sikoltás hallatszott, de azt nem tudni, hogy a sikoly melyiküktől származott.

Skóciában eltűnt ikrek: ez a két verzió maradt

David Howieson felügyelő vezeti a nyomozást. Csapata kizárta a rejtélyes gyilkosság lehetőségét, mert a lányok maguk voltak az eltűnésük idején és az azt megelőző órákban. Ezt a Daily Recordnak adott korábbi interjújában is fenntartotta.

Folyamatban vannak a vizsgálatok, de nincs nyilvánvalóan gyanús körülmény.

Most tehát két verziót vizsgál a felügyelő, ám mindkettőnél hiányzik egy-egy fontos részlet a történtek bizonyításához. Az első verzió szerint a lányok öngyilkosok lettek. Emellett szól a rejtélyes, főbérlőnek küldött hajnali sms-ük is. Ami hiányzik, az a motiváció, vagyis: miért követték el tettüket. Volt pénzük, munkájuk, lakásra gyűjtöttek, nem volt ismert betegségük. Szüleikkel, testvéreikkel nem osztottak meg aggodalomra okot adó üzenetet. Továbbá, elegáns ruhában indultak utolsó útjukra – ez is furcsa a skót rendőrség szerint.

A Victoria hídról letérve tűntek el a lányok / Fotó: Google Maps

Segíteni akart, de nem tudott?

A másik verzió szerint véletlen baleset történt. Eszerint egyikük a folyóba zuhant, másikuk segíteni akart rajta, de végül mindketten a jeges vízbe vesztek. Ennek ellentmond az albérletet felmondó üzenetük és az is, hogy lankás, jeges, de veszélytelen az a parti út, amin végül nyomuk veszett. A Dee folyó a tenger felé folyik, holttesteik viszont január 31-én, pár órás eltéréssel feljebb, a folyásiránnyal ellenkező irányból kerültek elő. A magyarázat az apály-dagály jelenség lehet, ami a városban élők szerint sok bosszúságot okoz és a folyásirányt is rövid időre megváltoztatja. Lehetséges tehát, hogy a lankás parton dagálykor sétáltak és így ragadta el őket a víz, ami aztán nem a torkolat felé, hanem feljebb sodorta őket. Azonban ennél a verziónál is maradtak megválaszolatlan kérdések. Legelőször is: mit kerestek hajnali 2:12 perckor a mínusz 7 fokos hidegben, az elhagyatott folyóparton. Mi volt a céljuk?