"Frusztráló és elkeserítő!" Több mint 60 éve nem aludt az idős férfi

Sokan, akik váltott műszakban dolgoznak, gyakran panaszkodnak az alvásuk minőségére, ám ez számukra elég jelentéktelen problémának tűnik ahhoz képest, amivel Thai Ngoc már olyan régóta küzd.

A férfi képtelen két óránál többet aludni Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egy férfi, aki már több mint 60 éve „nem aludt”, nyíltan beszélt arról, milyen ezzel a furcsa állapottal együtt élni. Úgy tudni, hogy a vietnami farmer már a 80-as éveiben jár, és állítása szerint a 60-as évek eleje óta alig alszik, miután hirtelen lázas lett. Még az orvosi receptek sem segítettek, és a kórházban, ahol megfordult a problémájával, sem tudtak magyarázatot adni a betegségére.

Ez frusztráló és elkeserítő. Milyen különös betegség! Látom, ahogy mások alszanak, és irigylem őket. Holdfényes éjszakákon általában kimegyek gyomlálni és földet művelni, mert a mozdulatlanság elviselhetetlen. Furcsa, hogy kétszer annyit dolgozom, mint mások, mégsem olyan virágzó az életem

- mesélte a Vietnamnetnek a férfi.

Miközben az állapota továbbra is zavarja a családját, egyesek szerint az állandó álmatlansága az 1955 és 1975 között dúló vietnami háborúból eredő poszttraumás stressz-szindrómának egy szokatlan esetéhez kapcsolódik. A YouTuber, Drew Binsky 2023-ban az ázsiai országba utazott, hogy közelebbről is megismerje a férfit, és furcsa betegségét.

− Két napot utaztam Arizonából egy dél-vietnami kis faluba, hogy felkutassam őt, egész éjjel fennmaradjak vele, és kiderítsem, valóban igaz-e, hogy nem alszik - mondta el a tartalomgyártó.

Ngoc a videóban elárulta, hogy a földművelés mellett esténként elkészíti a házi borát is. Az italból inni is szokott, amitől egy kissé elfárad, de ez még mindig nem elég neki ahhoz, hogy álomra hajtsa a fejét. Egy tolmács elmondta, a férfi „amikor sokat iszik, akkor egy kicsit alszik. Talán egy-két órát” - számolt be róla a Ladbible.

Mutatjuk a tartalomgyártó videóját Ngoc-ról: