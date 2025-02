Hol vagy, Naomi? Szerettei napok óta semmit sem tudnak a kamaszlányról

Noha a hatóságok is nagy erőkkel keresik, eközben a lakosság segítségét is kérik egy fiatal, mindössze 16 éves gödöllői lány megtalálásában. Naomi még kedden, február 18-án délután ment el otthonról. Nem tudni hová. Annyi bizonyos: azóta sem ment haza, és nem is jelentkezett. Senki sem tudja, mi lehet vele. A tini körülbelül 165 cm magas, hosszú, egyenes derékig érő sötétbarna hajú, barna szemű, a haját copfban hordja. Eltűnéskori ruházata nem ismert. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva tekinthető meg.

A Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik a fiatal lányt látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-83 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.