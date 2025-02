Örömteli hírről számolt be a rendőrség hivatalos weboldala, a Police.hu. Az egyenruhások ugyanis arról írtak, hogy végre azonosították és elfogták a pápai fantomot, aki az elmúlt hónapokban több betörést is végrehajtott, majd több százezer forint értékű szerszámgépeket tulajdonított el. A szerszámgép tolvajt sikeresen elfogták a rendőrök és arról beszéltek, hogy az ellene folyó eljárás nem csak betörés és lopás, hanem üzletszerűen elkövetett lopás miatt is zajlik ellene.

Kattant a bilincs a pápai fantom karján / Fotó: veszprém vámegyei rendőr-kapitányság

A pápai rendőrök február 5-én fogták el azt a 34 éves helyi férfit, aki az elmúlt hónapokban több pápai ingatlanba tört be, és több százezer forint értékben szerszámgépeket lopott. A széles körű adatgyűjtés eredményeként a nyomozók azonosították, majd elfogták és előállították a Pápai Rendőrkapitányságra.

A nyomozók kihallgatták a betörésekkel megalapozottan gyanúsítható férfit, majd beismerő vallomását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. Üzletszerűen elkövetett lopás miatt folyik ellene eljárás.

