Felháborító: saját gyermeke nevében akartak átverni egy szolnoki nőt

Kértem, hogy hívjon fel. Erre azt válaszolta, hogy leejtette a telefonját, nem működik az érintőképernyő, kölcsönkészülék van nála. Erre írtam, hogy a kölcsön telefonról is tud hívni, majd rákérdeztem, hogy ki is ő. A válasz az volt: a gyermeked. Na hát erre vigyorgós jellel azt kérdeztem, hogy melyik gyerekemről is van szó. A válasz talán a viláég legfurcsább üzenete volt, így szólt: a legrégebbi!