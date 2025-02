Halott idegenről készíthettek felvételt az Antarktiszon - az egész világ várja a magyarázatot

A Földön kívüli életről való értekezés az utóbbi időben meglehetősen nagy fordulatot vett. Ennek több oka is van: egyfelől a tudomány rohamosan fejlődik, ennek köszönhetően a NASA és egyéb űrkutató központok fejlettebb technológiával vizsgálhatják az égboltot. A kutatások során bebizonyosodott, hogy léteznek olyan bolygók, amely az emberi élethez hasonló életformát el képes tartani, emellett elméletileg ki lehet fejleszteni olyan technológiát, amellyel lehet bolygók között utazni, noha a pontos technikájára mi még nem jöttünk rá. Mindazonáltal úgy tűnik, más fajok már rájöttek, ugyanis egyre gyakoribban az UFO-észlelések a világon. Nemrég titokzatos fények jelentek meg az égen, UFO lebegett a Corvin sétány fölött, ráadásul már Donald Trump elnök is megszólalt az UFO-kérdéssel kapcsolatban. Most pedig egy újabb döbbenetes kép került elő.

Egy arcot szúrtak ki az Antarktiszon / Fotó: Google Earth

Ki ne szeretne böngészni a Google Earth-ön? A program segítségével ugyanis könnyedén felfedezhetünk olyan helyeket, ahová ezeddig még nem volt módunk eljutni. Az Antarktisz pedig egy olyan vidék, amelyről kevesen álmodoznak, és még kevesebben tehetik meg, hogy elmenjenek oda. Így tehát egy választása van az érdeklődőknek: bekapcsolják a Google Earth-öt, és azon keresztül nézegetik a jeges vidéket.

Egy böngésző azonban most döbbenetes képsort fedezett fel. A térkép alkalmazáson ugyanis észrevette, hogy a hóban egy halott idegen arca világlik ki. Fel is töltötte a Redditre, mire az UFO-hívők fantáziája azonnal beindult - írja a Metro.