1 napja szöksében: szökött foglyot keres a magyar rendőrség

Ki ne ismerné a 2000-es évek egyik legnépszerűbb sorozatát, a Szökést? A jóképű Scofield megszökteti bátyját a börtönből, majd hosszú utat tesznek meg, hogy szabadon élhessenek. Nos, valami hasonló történik most Magyarországon is, a rendőrök ugyanis egy szökött foglyot keresnek. Február 11-én a Győri Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki a 34 éves vietnámi Tran Van Toanra fogolyszökés miatt. Nagy erőkkel keresik őt, és a lakosság segítségét is kérik - írja a Kisalföld.

A szökevény fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni.