Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Rétvári Bence, az iskolai bombafenyegetésekről

Mint azt már mi is megírtuk, csütörtökön reggel számos fővárosi és vidéki általános iskolában és gimnáziumban bombariadót hirdettek, az intézményeket ennek következtében ki kellett üríteni. 13 órától sajtótájékoztatót tartott Dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, és Gál Kristóf rendőr ezredes, az ORFK Kommunikációs Szolgálat szolgálatvezetője az iskolai bombafenyegetésekről.

Sajtótájékoztatót tartottak a bombariadókról / Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban, Magyarországon minden diák és minden tanár biztonságban van

- szögezte le Rétvári Bence.

- Az összes helyszínre, ahonnan a fenyegetésről bejelentés érkezett, a rendőrség kivonul, és a helyszínen szavatolja az emberek biztonságát, a gyermekekét is és a tanárokét is. Arra fogunk törekedni, hogy minél hamarabb minden iskolát alaposan megvizsgáljunk és mindenhol továbbra is fenntartsuk a biztonságot, de jelen pillanatban sehol nincs olyan helyzet, hogy közvetlenül bombamerényletnek a veszélye fennállna - tette hozzá, és arra kért minden olyan iskolát, ahol megkapták a fenyegető levelet, hogy azonnal értesítsék a rendőrséget.

Nem fogunk addig ma lefeküdni, amíg minden iskolát át nem vizsgál a rendőrség!

- jelentette ki Rétvári Bence, majd elárulta, az e-mailek egy helyről érkeztek, nagyon hasonló tartalommal.

A gyermekek biztonsága a legfontosabb!

- fűzte hozzá. Rétvári Bence azt is közölte, mivel külföldről érkezett fenyegetésről van szó, a magyar hatóságok felvették a kapcsolatot az Interpol, nemzetközi bűnüldöző szervezettel - írja a Mandiner.

