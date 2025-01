Orbán Viktor: Köszönjük, de nem kérünk ebből a lúzerségből – videó

"Úgy látom, hogy a nagyfiúk gőzerővel dolgoznak, és nagy lendülettel készülnek az új korszakra. Gőzerővel dolgoznak például az új geopolitikai keretek kialakításán. Biztosítani akarják, hogy közvetlen szomszédságukban rendbe menjenek a dolgok, ne fenyegesse őket meglepetés vagy veszély, el akarják ismertetni a saját biztonságukhoz szükséges befolyási övezetek feletti jogaikat. Ezért áll az orosz-ukrán háború középpontjában Ukrajna NATO-tagsága, amit az oroszok bármi áron meg akarnak és meg is fognak akadályozni. Ezért bukkan fel a nemzetközi politika napirendjén Grönland, Kanada és Panama. Ezért szerepel a napi hírekben a Dél-kínai-tenger és Tajvan sorsa is"

– hangsúlyozta a kormányfő.

A nagyhatalmi készülődés, mondjuk úgy, felkészülés második terepe a gazdaság. A leghangosabb csatazaj az új technológiák és az innovatív iparágak felől hallatszik – hangsúlyozta. Kínában a tömegtermelés után, illetve mellett most állnak át a magas hozzáadott értékű innovatív high-tech iparágakra, elektromobilitás, űrkutatás, telekommunikáció, mesterséges intelligencia. És ez a lényege a Donald Trump-féle új amerikai gazdaságpolitikának is.

"A nyugati liberálisok az elmúlt évtizedekben kitalálták és fel is építették a woke-kapitalizmust. A nyugati liberális politikusok a versenyképesség és a teljesítmény szempontjait felcserélték a sokszínűség propagandájában. A verseny és a megtérülés elé helyezték azt a szempontot, hogy ők a történelem jó oldalán állnak, ők azok, akik a világ helyes rendjéért dolgoznak. Igaz, ezzel megszüntették a gazdasági növekedést, égbe repítették az inflációt, sorra zárnak be a gyáraik. A bérek értéke aggasztóan csökken, de ez mind nem számít. Tőlük akár az egész gazdasági rendszerük is összeszakadhat. A fontos, hogy ők a jó emberek, akik erkölcsi szempontjaikkal felette állnak az egész világnak"